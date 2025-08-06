Собянин: Более 700 тысяч исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы
Первый столичный эндоскопический центр открылся четыре года назад на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Как отметил градоначальник, москвичи начали получать качественную диагностику заболеваний ЖКТ в комфортных условиях, онкозаболевания стали чаще выявлять на самой ранней стадии.
В Москве работают еще три эндоскопических центра — в городской клинической больнице им. В.М. Буянова, многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и клиническом научном центре имени А.С. Логинова. В учреждениях провели свыше 700 тысяч исследований и обнаружили более 4 тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях. Обследования выполняют на самом точном оборудовании и проводят под мягкой седацией. Пациенты проводят в эндоскопическом центре не более двух часов.
В столице работает в пилотном режиме новый проект по проактивным эндоскопическим исследованиям. Они позволяют выявлять на ранних стадиях заболевания ЖКТ и патологии, предшествующие развитию онкологии. Для горожан, не выполнявших гастро- и колоноскопию в течение нескольких лет, открыты направления на обследования. Их прошли свыше 20 тысяч человек.
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