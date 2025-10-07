Собянин: Возле набережной реки Сетуни появился современный ландшафтный парк

Современный ландшафтный парк появился в Москве возле набережной реки Сетуни. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, площадь парка составляет девять гектаров. На территории высадили более 45 тысяч кустарников и почти 400 деревьев. Это более 100 видов растений, которые были подобраны таким образом, чтобы их цветение происходило в разные периоды.

Собянин отметил, что центральной частью парка стало искусственное озеро, также имеется дизайнерское освещение, пешеходные маршруты, скамейки и летние веранды, велопарковки.

«Теперь это не только место для работы, но и комфортная, открытая для всех городская среда с продуманным озеленением и инфраструктурой для отдыха», — заключил мэр.

ФОТО: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
