Собянин: Возле набережной реки Сетуни появился современный ландшафтный парк
Современный ландшафтный парк появился в Москве возле набережной реки Сетуни. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, площадь парка составляет девять гектаров. На территории высадили более 45 тысяч кустарников и почти 400 деревьев. Это более 100 видов растений, которые были подобраны таким образом, чтобы их цветение происходило в разные периоды.
Собянин отметил, что центральной частью парка стало искусственное озеро, также имеется дизайнерское освещение, пешеходные маршруты, скамейки и летние веранды, велопарковки.
«Теперь это не только место для работы, но и комфортная, открытая для всех городская среда с продуманным озеленением и инфраструктурой для отдыха», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в четырёх районах ЮЗАО были реализованы крупные проекты по благоустройству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
