Собянин: У Большого Городского пруда в Савелках создали зону отдыха для горожан
Масштабное благоустройство провели у Большого городского пруда в районе Савелки в Москве, по просьбам жителей здесь создали многофункциональную зону отдыха. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Теперь здесь есть все необходимое для спортивных тренировок, детских игр, спокойного отдыха и выгула домашних питомцев», - указал градоначальник.
У воды организовали просторную детскую площадку с красочными игровыми комплексами, площадками с канатными переходами, балансирами, скалодромом и трубой для лазанья. Также были обновлены спортивные и рекреационные зоны, у пруда обустроили три современные площадки для пляжного волейбола, установили силовые тренажеры и комплексы с турниками, комфортабельные деревянные лежаки на пляже. Для безопасности отдыхающих реконструировали спасательный пункт с вышкой и медицинский пункт. Кроме того, были обустроены зоны спокойного отдыха и релаксации с удобными парковыми качелями и скамейками.
На территории привели в порядок пешеходные дорожки, установили современные опоры освещения. Для тренировок с животными установили современные снаряды: тоннель, трамплин и барьеры.
«Наряду с территорией возле Большого городского пруда благоустроили дворы в тех же Савелках, а также в Крюкове, Старом Крюкове, Матушкине и Силине», - указал Собянин.
Так, в Крюкове между корпусами 2027 и 2028 появилось современное игровое пространство с травмобезопасным покрытием, двумя большими игровыми комплексами, зонами со скамейками и парковыми качелями. В Старом Крюкове территорию у корпусов 829 и 842 преобразовали в многофункциональное пространство с воркаут-зоной, уличными тренажерами, детскими площадками с игровыми комплексами, зоной для игры в шахматы.
В Матушкине на пустовавшем участке у домов 2 и 3 по Березовой аллее оборудовали большую детскую площадку. В Савелках рядом с корпусом 337 появился игровой комплекс с горками. При этом в районе Силино на территории у корпуса 1206 установили большой комплекс с мини-скалодромом и трубой-переходом, а также несколько комплексов поменьше.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru