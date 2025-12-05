Собянин: Волонтерский центр «Доброе место» открылся в районе Куркино

Новый центр «Доброе место» открылся в районе Куркино на северо-западе столицы. Об этом в своём telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на улицен Ландышевая, дом 3, были оборудованы контент-студия для записи подкастов, интервью и музыки, а также экологическая лаборатория.

Градоначальник отметил, что новый центр стал уже 10-м «Добрым местом» в Москве. Здесь для горожан будут организовывать полезные акции, тренинги и инструктажи. Например, все желающие смогут сдать вторсырье и принести зоотовары для приютов.

«В Москве больше 1,5 миллиона неравнодушных горожан, которые помогают каждый день. Это настоящий пример доброты и человечности» — заключил мэр.

Ранее председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова заявила, что более 13 тонн гуманитарной помощи было передано москвичами в штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin.ru
