Собянин: Волонтерский центр «Доброе место» открылся в районе Куркино
Новый центр «Доброе место» открылся в районе Куркино на северо-западе столицы. Об этом в своём telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на улицен Ландышевая, дом 3, были оборудованы контент-студия для записи подкастов, интервью и музыки, а также экологическая лаборатория.
Градоначальник отметил, что новый центр стал уже 10-м «Добрым местом» в Москве. Здесь для горожан будут организовывать полезные акции, тренинги и инструктажи. Например, все желающие смогут сдать вторсырье и принести зоотовары для приютов.
«В Москве больше 1,5 миллиона неравнодушных горожан, которые помогают каждый день. Это настоящий пример доброты и человечности» — заключил мэр.
Ранее председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова заявила, что более 13 тонн гуманитарной помощи было передано москвичами в штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru