Волонтёры соберут в Москве настольные игры для военнослужащих в госпиталях
Акция «Ход добра» проводится в Москве в преддверии Нового года, горожане могут передать классические настольные и другие игры для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Как отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, подарки помогут организовать досуг и будут способствовать скорейшему восстановлению бойцов.
Игры принимают до конца декабря в штабах по сбору гуманитарной помощи и павильонах «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает», волонтерских центрах «Доброе место», 6-7 декабря на Болотной площади на фестивале «Город неравнодушных». В качестве подарков можно принести классические настольные игры - шашки и шахматы, нарды и лото, головоломки, маджонг, - тематические викторины, математические, с буквами или словами, современные игры разных жанров. Подарки должны быть новыми, в обертке, оригинальной упаковке. Горожане могут оставить их в специальных боксах яркой зеленой расцветки с фиолетовыми вкраплениями.
Вместе с играми для военных в госпиталях москвичи могут передать в штабы «Москва помогает» гумпомощь для жителей новых и приграничных регионов: продукты длительного хранения - крупы, макароны, консервы, - соки и смеси для детей, средства личной гигиены, новые сезонные вещи, бытовую технику, корма для животных.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru