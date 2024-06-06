Собянин: В Зеленограде будет построен уникальный завод по производству лекарств
Инновационный завода по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний будет построен в Зеленограде. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, строительство предприятия предусмотрено соглашением, которое на Петербургском международном экономическом форуме было подписано с совладельцем АО «Россиум Био» Сергеем Судариковым.
Завод площадью около 38 тысяч квадратных метров появится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», где будут созданы 1100 новых рабочих мест. Размер инвестиций - 43,7 млрд рублей, запуск производства намечен на первый квартал 2028 года.
«Современный биотехнологический комплекс сможет производить лекарства по 13 международным непатентованным наименованиям... в том числе на основе моноклональных антител, соединителей антител и генотерапевтических препаратов», — заключил мэр Москвы.
Ранее Собянин заявил, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли новые импортозамещающие производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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