Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля

Москва и Центробанк РФ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

SWIFT до 2026 года запустит платформу для интеграции цифровых валют центробанков

Он напомнил, что Московский метрополитен является стал активным участником тестирования цифрового рубля, а в будущем москвичи смогут оплачивать национальной цифровой валютой «проезд в городском транспорте, парковку и другие услуги».

Градоначальник отметил, что дальнейшее развитие соглашения с Центробанком РФ предусматривает заключение первого в России «умного контракта, на страхование подвижного состава городского транспорта».

«Речь идёт о компьютерном алгоритме, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение договорных обязательств», — написал Собянин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2024 году цифровой рубль планируется протестировать в виде соцвыплат, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
ТЕГИ:ЦентробанкСоглашениеСергей СобянинМоскваЦифровой рубль

Горячие новости

Все новости

партнеры