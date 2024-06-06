Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля

Он напомнил, что Московский метрополитен является стал активным участником тестирования цифрового рубля, а в будущем москвичи смогут оплачивать национальной цифровой валютой «проезд в городском транспорте, парковку и другие услуги».

Градоначальник отметил, что дальнейшее развитие соглашения с Центробанком РФ предусматривает заключение первого в России «умного контракта, на страхование подвижного состава городского транспорта».

«Речь идёт о компьютерном алгоритме, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение договорных обязательств», — написал Собянин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2024 году цифровой рубль планируется протестировать в виде соцвыплат, сообщает RT.

