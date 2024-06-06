Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля
Москва и Центробанк РФ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что Московский метрополитен является стал активным участником тестирования цифрового рубля, а в будущем москвичи смогут оплачивать национальной цифровой валютой «проезд в городском транспорте, парковку и другие услуги».
Градоначальник отметил, что дальнейшее развитие соглашения с Центробанком РФ предусматривает заключение первого в России «умного контракта, на страхование подвижного состава городского транспорта».
«Речь идёт о компьютерном алгоритме, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение договорных обязательств», — написал Собянин.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2024 году цифровой рубль планируется протестировать в виде соцвыплат, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вениамин Смехов выступил на суде по делу Беркович и Петрийчук
- Джейк Джилленхол получил роль в ремейке «Невесты Франкенштейна»
- Байден снова оскорбил Путина
- Глава МИД Италии заявил, что Путин пытается запугать Запад
- Мурашко: Россия готова к приходу птичьего гриппа
- Диана Арбенина выпустит книгу дневников
- Роботизированный завод по выпуску автомобилей появится в Москве
- США провели второй учебный пуск МБР Minuteman III
- В России создадут искусственный интеллект, который сможет анализировать футболистов
- Минкульт РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru