Собянин: В «Технополисе Москва» открыт новый спортивно-досуговый комплекс

Новый спортивно-досуговый комплекс открыли в Зеленограде на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: У Большого Городского пруда в Савелках создали зону отдыха для горожан

По его словам, в состав комплекса вошли ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша, а также тренажерный и хореографический залы, раздевалки с душевыми, медблок и буфет.

Мэр уточнил, что кроме занятий по различным видам спорта, в новом спортивно-досуговом комплексе планируется проводить различные спортивные турниры.

«Ожидается, что спортивно-досуговый комплекс будут посещать до двух тысяч человек в день», – добавил градоначальник.

Ранее Собянин открыл Дом русского бильярда на Вятской улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
