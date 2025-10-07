Собянин: В «Технополисе Москва» открыт новый спортивно-досуговый комплекс
Новый спортивно-досуговый комплекс открыли в Зеленограде на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в состав комплекса вошли ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша, а также тренажерный и хореографический залы, раздевалки с душевыми, медблок и буфет.
Мэр уточнил, что кроме занятий по различным видам спорта, в новом спортивно-досуговом комплексе планируется проводить различные спортивные турниры.
«Ожидается, что спортивно-досуговый комплекс будут посещать до двух тысяч человек в день», – добавил градоначальник.
Ранее Собянин открыл Дом русского бильярда на Вятской улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мурыжились год»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» о новом альбоме и фитах за хайп
- В регионах будут открывать ПВЗ в частных домах из-за нехватки помещений
- «Зал аплодировал стоя»: Запашный о работе цирков в зоне боевых действий
- Трагедию на Вилючинском объяснили непогодой и неорганизованностью туристов
- Сливают гигабайты данных: Как защититься от прослушки в телефоне
- Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста
- Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования
- Песков: Передача Украине «Томагавков» может быть серьезным витком эскалации
- «По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ
- Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru