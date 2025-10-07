Собянин: В «Технополисе Москва» открыт новый спортивно-досуговый комплекс

По его словам, в состав комплекса вошли ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша, а также тренажерный и хореографический залы, раздевалки с душевыми, медблок и буфет.

Мэр уточнил, что кроме занятий по различным видам спорта, в новом спортивно-досуговом комплексе планируется проводить различные спортивные турниры.

«Ожидается, что спортивно-досуговый комплекс будут посещать до двух тысяч человек в день», – добавил градоначальник.

Ранее Собянин открыл Дом русского бильярда на Вятской улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».