Собянин: В столицу прибыл первый трамвай «Львенок-Москва» из новой поставки

По его словам, в город прибыл первый современный низкопольный трамвай с системой увеличенного автономного хода «Львенок-Москва», он уже находится в депо имени Апакова.

Градоначальник указал, что новые вагоны вмещают до 150 пассажиров и имеют 41 место для сидения. Они оборудованы климат-контролем, системой видеонаблюдения, системой «Антисон» для водителя, мультимедийными экранами, разъёмами для зарядки гаджетов.

«За два года столица получит 100 таких вагонов», - написал мэр, добавив, что первый трамвай «Львенок-Москва» выйдет на маршрут после приёмки и обкатки.

Ранее Собянин заявил, что в Москве был запущен 220-й электробусный маршрут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».