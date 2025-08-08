Мэр Москвы объявил об открытии электродепо «Столбово»
В Москве в преддверии Дня строителя открылось самое современное электродепо «Столбово». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, электродепо будет обслуживать Троицкую линию, находящуюся в активной стадии строительства.
«Столбово» - первое электродепо, построенное в ТиНАО. В его состав вошли 50 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо с ремонтно-строительным участком, инженерный корпус, диагностический пост.
«Здесь появится больше 1500 рабочих мест... Для сотрудников создали комфортные условия — от столовой и медпункта до спортивного зала и комнат отдыха», — заключил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что одному из крупнейших в Москве электродепо «Руднево» исполнилось шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru