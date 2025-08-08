Мэр Москвы объявил об открытии электродепо «Столбово»

По его словам, электродепо будет обслуживать Троицкую линию, находящуюся в активной стадии строительства.

«Столбово» - первое электродепо, построенное в ТиНАО. В его состав вошли 50 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо с ремонтно-строительным участком, инженерный корпус, диагностический пост.

«Здесь появится больше 1500 рабочих мест... Для сотрудников создали комфортные условия — от столовой и медпункта до спортивного зала и комнат отдыха», — заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что одному из крупнейших в Москве электродепо «Руднево» исполнилось шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

