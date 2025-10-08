Собянин: В районе Куркино привели в порядок любимый горожанами парк «Дубрава»
В Москве в рамках завершающегося сезона благоустройства был приведен в порядок парк «Дубрава» в районе Куркино. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что парк был создан в 2015 году на месте неухоженного пустыря. И после 10 лет эксплуатации ему потребовалось обновление.
Градоначальник указал, что в парке почистили пруд и его береговую линию, обновили настил на набережной, отремонтировали сухой фонтан у главного входа, установили новые игровые и спортивные комплексы, обустроили дорожки для пешеходов и велосипедистов. Также было выполнено озеленение.
«Теперь парк «Дубрава» – современное, а главное, очень уютное пространство, где горожане будут заниматься спортом, гулять и отдыхать», – написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что современный ландшафтный парк появился в Москве возле набережной реки Сетуни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
