Собянин: В районе Куркино привели в порядок любимый горожанами парк «Дубрава»

Он отметил, что парк был создан в 2015 году на месте неухоженного пустыря. И после 10 лет эксплуатации ему потребовалось обновление.

Градоначальник указал, что в парке почистили пруд и его береговую линию, обновили настил на набережной, отремонтировали сухой фонтан у главного входа, установили новые игровые и спортивные комплексы, обустроили дорожки для пешеходов и велосипедистов. Также было выполнено озеленение.

«Теперь парк «Дубрава» – современное, а главное, очень уютное пространство, где горожане будут заниматься спортом, гулять и отдыхать», – написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что современный ландшафтный парк появился в Москве возле набережной реки Сетуни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

