Собянин: За 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Благоустройство территорий около транспортных объектов - важное направление повышения качества работы Московского транспорта, за десять лет в столице привели в порядок территории около порядка 450 объектов транспорта. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

«В планах на этот год — более сорока подобных объектов, общей площадью свыше 350 га: станции метро, МЦД, московские городские вокзалы и другие территории», - указал градоначальник.

Власти уже организовали удобные подходы и подъезды для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД рядом со станцией МЦД-4 Кусково. При этом на улицах 2-ой Владимирской и Новотетерки были расширены тротуары, обновлено дорожное покрытие, установлены современные энергосберегающие фонари, новые остановочные павильоны. Также на улице Новотетерки обустроили спортивный кластер с памп-треком, скейт-парком, площадками для стритбола и волейбола.

У станции метро БКЛ «Сокольники» был благоустроен транзитный сквер между улицами 5-й Сокольнической и Матросская тишина. Здесь организовали комфортное пространство для тихого отдыха, разбили газон, в дальнейшем высадят липы, сирень, многолетники, живую изгородь из кизильника.

Также в Москве завершили устройство пешеходного маршрута от жилой застройки к станции «Аэропорт «Внуково» в районе Внуково. На Боровском шоссе появился регулируемый переход, тротуары и подъезды к жилым домам привели в порядок. Вскоре будет завершено благоустройство Центрального парка. В свою очередь, возле станции метро «Отрадное» создали комфортное общественное пространство. Возле выходов из метро появились зеленые зоны отдыха с перголами и качелями.

На улице Хачатуряна и на улице Декабристов благоустроили уютные скверы. Еще одну зону отдыха привели в порядок на пересечении Северного бульвара и улицы Декабристов, а на месте пустыря у многоуровневой перехватывающей парковки на Северном бульваре обустроили террасное пространство в экостиле с необычными фонарями и деревянными скамейками. При этом на пересечении улиц Хачатуряна и Каргопольской появились детская и спортивная площадки.

Возле станции Останкино МЦД-3 обустроили удобные пешеходные маршруты, удобные подходы и подъезды, комфортную пересадку между разными видами транспорта. На улице Новомосковская и в проезде Дубовой рощи были расширены тротуары, обновлено дорожное покрытие, заменены опоры освещения, установлены новые остановочные павильоны и организованы автопарковки.

Работы продолжаются на прилегающих к станциям МЦК и МЦД Новохохловская территориях. Здесь планируют обустроить тротуар на сваях с покрытием из террасной доски, а у городского вокзала «Славянский бульвар» возведут комплекс из пяти навесов «сухие ноги».

Возле транспортного узла «Домодедовская» выполнили 85% запланированных работ, они велись в том числе в пространстве у метро «Домодедовская», части дублеров Каширского шоссе, Орехового бульвара и улиц Домодедовской и Генерала Белова. В кабельную канализацию под землю убрали около 13 км воздушных линий, проложили свыше 1,2 км труб дождевой канализации, обновили покрытия тротуаров, проездов, заменили старые фонари. Кроме того, на территории разбили газон и высадят деревья. Вдоль дублера Каширского шоссе на участке, отделяющем магистраль от домов, в том числе заменили покрытие дорожек, привели в порядок пандусы и лестницы. Также запланировано обновление трех детских и четырех спортивных площадок. Около дома 98, к. 1 по Каширскому шоссе приведут в порядок футбольное поле с резиновым покрытием.

