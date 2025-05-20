Собянин: Число военно-патриотических клубов в школах и колледжах выросло вдвое
Число военно-патриотических клубов в московских школах и колледжах удвоилось. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что в 2025 году в Москве функционируют уже более 400 таких объединений, в которых состоят более 20 тысяч ребят. Глава города подчеркнул, что это помогает молодому поколению лучше понимать историю России и ценить свой народ, а также гордиться великим прошлым.
В военно-патриотических клубах школьники и студенты могут получить навыки начальной военной подготовки, изучить историю в музеях, поиграть в лазертаг и пейнтбол. Со временем такие места должны появиться во всех учебных заведениях Москвы.
Собянин отметил, что основные задачи таких клубов — поисковая деятельность. Юные москвичи находят останки бойцов и помогают установить их личность, а также достойно перезахоронить героев. Особое внимание уделяется восстановлению памяти об участниках Великой Отечественной войны. Кроме того, молодежь поддерживает в хорошем состоянии памятники и мемориалы.
Некоторые московские объединения были названы в честь бойцов специальной военной операции (СВО). Например, школа №1591 дала своему клубу имя в память о Герое России Евгении Фадине, который командовал группой беспилотников в зоне СВО.
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