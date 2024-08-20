Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» создают передовые медицинские технологии
ОЭЗ «Технополис Москва» является сегодня главной площадкой для размещения фармацевтический компаний, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин рассказал, что в Москве работают свыше 300 производителей лекарств, медицинских изделий и медтехники. Так, площадь главной площадки ОЭЗ «Технополис Москва», где располагаются фармпредприятия, составляет более 300 тысяч квадратных метров.
Компания-резидент «Акрус Биомед, например, готовится выпустить дермальный эквивалент кожи, которую будут применять для лечения ожогов и ран. Ее планируют поставлять в центры медицины катастроф.
Компания «Хирана+» в свою очередь создает мобильный аппарат высокочастотной вентиляции легких для транспортировки больных. Кроме того, стартовал выпуск паровых стерилизаторов компании-резидента «ТЗМОИ». Как отметил мэр Москвы, они позволяют снизить потребление воды на 20%, а также удобны в управлении благодаря сенсорным панелям.
Предприятие «Спутник Технополис» год назад открыло Научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения аутоиммунных, онкологических и инфекционных заболеваний. Собянин подчеркнул, что это серьезный шаг на пути импортозамещения и для снабжения пациентов отечественными качественными лекарственными средствами.
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