Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили 1,2 миллиарда налоговых льгот

В первом квартале 2024 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» получили 1,2 миллиарда налоговых льгот. При этом на каждый сэкономленный на налогах рубль приходится 12,3 рублей их инвестиций, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Меры поддержки позволили компаниям со статусом резидента ОЭЗ столицы в первом квартале 2024 года сэкономить 1,2 миллиарда рублей. Лидерами по этому показателю стали производители медизделий и лекарственных средств, которые получили свыше 518 млн рублей преференций», – сообщил он.

При этом наибольший объем инвестиций в 16,4 миллиарда рублей смогли вложить в развитие производители микроэлектронных изделий, оптики и робототехники. По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, за весь период деятельности компаний в ОЭЗ столицы инвестиции превысили 69 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на модернизацию производства.

«В 2023 году компания-резидент, выпускающая сенсорные дисплеи, привлекла инвестиции объемом 1,7 миллиарда для организации первого в России серийного производства LCD-матриц больших диагоналей. Выпуск новой продукции запланирован на четвертый квартал 2024 года», – добавил Гарбузов.

Еще одному резиденту – производителю медтехники «ТЗМОИ» в 2023 году удалось открыть цех металлообработки и роботизированной сварки, что увеличило выпуск продукции на 25%.

Как рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, на площадке «Алабушево» продолжается активное строительство новых предприятий. К примеру, весной 2024 года было завершено возведение завода по производству отечественных глюкометров. Проект, реализованный при поддержке правительства Москвы, потребовал 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получают широкий пакет налоговых льгот. Среди прочего, им доступен налог на прибыль в размере 2%, имущественный, транспортный и земельный налоги имеют нулевую ставку.

