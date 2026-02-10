Собянин: В новое жилье по реновации въехали или переезжают 258 тысяч москвичей

По его словам, в программу включили 5 176 домов. Это около 350 тысяч квартир, чья общая площадь составляет 16,4 млн квадратных метров.

Градоначальник отметил, что по итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%. В новые квартиры въехали или переезжают порядка 258 тысяч москвичей.

«Они получили не только комфортное жилье, но и городскую среду нового уровня рядом с домом», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что в 12 районах Москвы действующая программа реновации полностью завершена.

Ранее председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков заявил, что был согласован проект строительства жилого дома для реализации программы реновации на востоке столицы в районе Измайлово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

