Овчинский: В СВАО появится дом по программе реновации
В Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы построят новый жилой дом по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Строительство запланировано на земельном участке 41А по улице Лётчика Бабушкина.
«На территории площадью более одного гектара возведут жилой дом предельной площадью 57,4 тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На первых этажах разместят нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения, а придомовую территорию благоустроят - там появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Новостройка появится в районе с уже сформированной социальной и транспортной инфраструктурой - в шаговой доступности расположены станция метро «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии и парк «Торфянка».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Савеловском районе первый жилой комплекс по программе реновации передали под заселение.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 пятиэтажек. Сергей Собянин ранее поручил ускорить реализацию программы, увеличив темпы её выполнения в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Орловской и Калужской областями сбили два дрона ВСУ
- СМИ: Неизвестные заявили об угрозе взрыва в Москве-Сити
- «Голодные взрослые»: Как «Горничная» стала четвертым фильмом-миллиардером 2026 года
- СМИ: Долина после потери квартиры в Хамовниках прописалась в Лефортове
- Актриса Нелли Уварова попала в больницу в Москве
- Дойдем до 90 и выше: Почему Россия отказывается от крепкого рубля
- Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину
- Во время матча «ПСЖ» - «Марсель» на трибунах вывесили российский флаг
- Бронзит: Российская анимация дышит в спину Голливуду
- В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru