Овчинский: В СВАО появится дом по программе реновации

В Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы построят новый жилой дом по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство запланировано на земельном участке 41А по улице Лётчика Бабушкина.

«На территории площадью более одного гектара возведут жилой дом предельной площадью 57,4 тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первых этажах разместят нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения, а придомовую территорию благоустроят - там появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Новостройка появится в районе с уже сформированной социальной и транспортной инфраструктурой - в шаговой доступности расположены станция метро «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии и парк «Торфянка».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Савеловском районе первый жилой комплекс по программе реновации передали под заселение.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 пятиэтажек. Сергей Собянин ранее поручил ускорить реализацию программы, увеличив темпы её выполнения в два раза.

