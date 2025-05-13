Собянин: В Москву поставят 100 новых односекционных трамваев «Львенок-Москва»
Москва получит 100 новых трамваев модели «Львенок-Москва». Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, часть вагонов будет поставлена в 2025, а вторая половина прибудет в следующем году. Отмечается, что московский парк трамваев будет целиком обновлен за 2 года.
Градоначальник подчеркнул, что новая модель способна вмещать до 150 пассажиров, а в салоне предусмотрено 41 сидячее место. Каждый вагон оборудован системой климат-контроля, разъемами для зарядки мобильных устройств, мультимедийными экранами и специальными зонами для колясок и велосипедов.
Собянин добавил, что эта поставка вагонов заменит предыдущие поколения, а также поможет сократить интервалы движения на маршрутах. Он отметил, что этот вид транспорта востребован среди москвичей, так как они совершают около 750 тысяч поездок каждый будний день.
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