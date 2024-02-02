Беспилотные трамваи начнут тестировать в Москве в этом году
Беспилотные трамваи начнут тестировать в Москве уже в 2024 году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире «Авторадио».
Он отметил, что тестирование пройдет сразу на нескольких маршрутах, но для начала механизм будет отработан с водителем для контроля. Для беспилотного метро потребуется 5-10 лет работы, добавил заммэра.
По его словам, власти российской столицы рассчитывают запустить на линии беспилотные трамваи в течение ближайших двух лет.
Соответствующей разработкой занимается внутреннее подразделение транспортного комплекса, в том числе, созданием необходимого программного обеспечения. Как уточнил Киксутов, беспилотные трамваи будут функционировать полностью в автономном формате, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru