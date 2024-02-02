Беспилотные трамваи начнут тестировать в Москве в этом году

Беспилотные трамваи начнут тестировать в Москве уже в 2024 году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире «Авторадио».

Он отметил, что тестирование пройдет сразу на нескольких маршрутах, но для начала механизм будет отработан с водителем для контроля. Для беспилотного метро потребуется 5-10 лет работы, добавил заммэра.