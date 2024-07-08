Собянин: В Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

Российские военные могут получить необходимую помощь в центрах поддержки участников специальной военной операции. Здесь работают психологи, юристы, врачи, а также есть досуговый центр.

Центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» помогает жителям познакомиться с московскими работодателями и узнать все об актуальных вакансиях, а в центре занятости «Моя карьера» действует программа «Мама работает» для женщин с детьми.

Помимо этого, в городе действуют программы по семейному отдыху. Так, на семейном фестивале «Смешанная смена» гости участвовали в мастер-классах, пикниках, соревнованиях и встречались с Героями России. Жители старшего возраста в свою очередь имеют возможность вести активную социальную жизнь, осваивать новые хобби и заводить знакомства благодаря проекту «Московское долголетие».

Также в канун праздника в столице ежегодно награждают пары, которые прожили в браке более 25 лет. В 2024 году такую награду получат более 300 пар.

