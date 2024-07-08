Собянин: Московский цирк примет Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол»

Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2024» пройдет в Москве 18-21 июля. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, Москва — крупнейший центр циркового искусства в мире.

«Наших артистов хорошо знают за рубежом. Иностранные звезды цирка считают за честь выступить на московских аренах», — подчеркнул Собянин.

Фестиваль «Идол-2024» состоится в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. В нем примут участие 23 цирковые команды — свыше 200 артистов из 17 стран, в том числе из Перу, Китая, КНДР, Италии, Испании, Германии, США. Россию на всемирном смотре представят акробаты, клоунские дуэты, наездники, дрессировщики слонов и бизонов.

В программе фестиваля предусмотрены три конкурсных дня и два гала-шоу. Оценивать участников будут три независимых жюри из профессиональных деятелей культуры и цирковой индустрии, представителей СМИ и зрителей.

