Собянин: «Царицыно» станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности
Музей-заповедник «Царицыно» станет одной из площадок празднования Дня семьи, любви и верности. Гостей ждёт насыщенная, разнообразная программа.
Как отметил мэр российской столицы Сергей Собянин, музей-заповедник на юге мегаполиса уже 10 год подряд отметит этот новый праздник. На этот раз программа посвящена Году семьи, который проводится в РФ.
Развлекательная программа составлена в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». Мероприятия начнутся в субботу, 6 июля в полдень сразу на нескольких площадках «Царицыно». Так, мюзиклы будут идти с начала праздника до десяти часов вечера. Музыкальный марафон состоится на главной сцене.
В лектории будут организованы встречи для всей семьи с участием деятелей культуры, художников и спортсменов. Состоятся театральные читки. Гости парка-заповедника, при желании, примут участие в спортивных играх.
Кроме того, запланирован театрализованный перформанс «Пушкины и их персонажи». Маленьких гостей приглашает дискотека «Детского радио». В зоне творчества состоятся мастер-классы для всех желающих. Помимо прочего, на территории парка будут проводиться народные забавы и развлекательные игры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru