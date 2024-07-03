Собянин: «Царицыно» станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Музей-заповедник «Царицыно» станет одной из площадок празднования Дня семьи, любви и верности. Гостей ждёт насыщенная, разнообразная программа.

Как отметил мэр российской столицы Сергей Собянин, музей-заповедник на юге мегаполиса уже 10 год подряд отметит этот новый праздник. На этот раз программа посвящена Году семьи, который проводится в РФ.

Развлекательная программа составлена в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». Мероприятия начнутся в субботу, 6 июля в полдень сразу на нескольких площадках «Царицыно». Так, мюзиклы будут идти с начала праздника до десяти часов вечера. Музыкальный марафон состоится на главной сцене.

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В лектории будут организованы встречи для всей семьи с участием деятелей культуры, художников и спортсменов. Состоятся театральные читки. Гости парка-заповедника, при желании, примут участие в спортивных играх.

Кроме того, запланирован театрализованный перформанс «Пушкины и их персонажи». Маленьких гостей приглашает дискотека «Детского радио». В зоне творчества состоятся мастер-классы для всех желающих. Помимо прочего, на территории парка будут проводиться народные забавы и развлекательные игры.

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Фото: mos.ru
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