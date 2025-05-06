Собянин: В Москве создано уже 79 современных площадок для выгула собак

По его словам, системная работа в этом направлении началась в 2021 году и в настоящее время в городе работает уже 79 площадок. Некоторые из них были реконструированы, некоторые построены с нуля.

Градоначальник отметил, что при создании площадок, в первую очередь, учитывают такие пункты, как обеспечение безопасности питомцев, снижение конфликтных ситуаций между собаками, установка безопасного оборудования для тренировок.

Для собаководов устанавливаются лавочки с навесами.

«Преданный хвостатый друг есть практически у каждого десятого москвича. А значит, наша задача — создать для них побольше возможностей для прогулок, игр и тренировок на свежем воздухе», — заключил мэр.

Ранее в Москве стартовала программа бесплатной вакцинации домашних животных, сообщает «Свободная пресса».

