Собянин: В Москве создано уже 79 современных площадок для выгула собак
В рамках проекта «Питомцы в Москве» в столице обустраивают построенные по единому стандарту специальные площадки для собак. Об этом в своём блоге заявил московский мэр Сергей Собянин.
По его словам, системная работа в этом направлении началась в 2021 году и в настоящее время в городе работает уже 79 площадок. Некоторые из них были реконструированы, некоторые построены с нуля.
Градоначальник отметил, что при создании площадок, в первую очередь, учитывают такие пункты, как обеспечение безопасности питомцев, снижение конфликтных ситуаций между собаками, установка безопасного оборудования для тренировок.
Для собаководов устанавливаются лавочки с навесами.
«Преданный хвостатый друг есть практически у каждого десятого москвича. А значит, наша задача — создать для них побольше возможностей для прогулок, игр и тренировок на свежем воздухе», — заключил мэр.
Ранее в Москве стартовала программа бесплатной вакцинации домашних животных, сообщает «Свободная пресса».
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