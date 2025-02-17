Собянин: В Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения
На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) за 75 лет изготовили свыше 285 тысяч лифтов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что это одно из ведущих отечественных лифтостроительных предприятий, на котором выпускали строительные металлоконструкции и подъемные краны, а ключевым стало лифтовое оборудование.
Оборудование этого предприятия установлено на многих знаковых объектах столицы, в том числе в храме Христа Спасителя, на Патриаршем и Андреевском мостах. Помимо этого специалисты КМЗ сделали лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля «Буран».
Сейчас завод наращивает объем производства, на его базе формируется первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Площадка КМЗ включена в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», что позволяет ей эффективно развиваться, отметил Собянин.
Ростехнадзор ранее получил полномочия проверять скрипящие и стучащие лифты в домах.
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