Собянин: В Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения

Оборудование этого предприятия установлено на многих знаковых объектах столицы, в том числе в храме Христа Спасителя, на Патриаршем и Андреевском мостах. Помимо этого специалисты КМЗ сделали лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля «Буран».

Сейчас завод наращивает объем производства, на его базе формируется первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Площадка КМЗ включена в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», что позволяет ей эффективно развиваться, отметил Собянин.

Ростехнадзор ранее получил полномочия проверять скрипящие и стучащие лифты в домах.



