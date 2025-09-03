Собянин: В Москве работают спецкоманды по лечению тромбоэмболии легочной артерии
Специализированные команды по лечению тромбоэмболии легочной артерии созданы в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, таких мультидисциплинарные команд есть во всех московских шок-центрах. В их состав входят кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенхирурги, реаниматологи, которые оказывают пациентам быструю и качественную помощь.
Градоначальник отметил, что столичные врачи используют инновационную и малоинвазивную технологию EKOS, когда лекарство доставляется непосредственно в тромб, а ультразвук способствует его более быстрому и эффективному разрушению.
«Наибольшее количество процедур выполнили специалисты ГКБ им. Давыдовского и НИИ СП им. Склифосовского», — написал мэр, добавив, что опыт Москвы может быть перенят медиками других регионов РФ.
Ранее Собянин заявил, что в Москве тестируют ИИ-систему для диагностики инсульта и отбора пациентов для хирургического лечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
