Собянин: В Москве работают спецкоманды по лечению тромбоэмболии легочной артерии

По его словам, таких мультидисциплинарные команд есть во всех московских шок-центрах. В их состав входят кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенхирурги, реаниматологи, которые оказывают пациентам быструю и качественную помощь.

Градоначальник отметил, что столичные врачи используют инновационную и малоинвазивную технологию EKOS, когда лекарство доставляется непосредственно в тромб, а ультразвук способствует его более быстрому и эффективному разрушению.

«Наибольшее количество процедур выполнили специалисты ГКБ им. Давыдовского и НИИ СП им. Склифосовского», — написал мэр, добавив, что опыт Москвы может быть перенят медиками других регионов РФ.

Ранее Собянин заявил, что в Москве тестируют ИИ-систему для диагностики инсульта и отбора пациентов для хирургического лечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

