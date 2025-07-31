Собянин: В Покровском-Стрешневе завершена модернизация всех поликлиник
Модернизация всех городских поликлиник завершена в Покровском-Стрешневе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Открылся филиал № 5 ГП № 219 на улице Долгова. Теперь все поликлиники района соответствуют новому московскому стандарту», — написал градоначальник.
В здании провели масштабную реконструкцию, здесь создали комфортные условия для врачей и пациентов. В филиале появились просторные зоны ожидания с удобной мебелью, удобная навигация, продуманное расположение кабинетов. Кроме того, в поликлинике установили современную технику, а прилегающую территорию благоустроили.
Собянин напомнил, что модернизация амбулаторного звена Москвы стартовала в 2020 году. В городе реконструировали более 200 зданий. В ходе второго этапа планируют обновить около 140 поликлиник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru