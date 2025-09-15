Собянин: В Москве продолжается уникальная программа обновления колледжей

Он указал, что в рамках программы образовательные учреждения оснащаются современным оборудованием — таким же, как на городских предприятиях.

В качестве примера комплексного переоснащения градоначальник привёл колледж «26 Кадр», где был совместно с работодателями был создан строительный полигон для отработки навыков работы в бригадах.

«Для полигона отремонтированы помещения, закуплено новейшее оборудование... Пространство максимально приближено к реальным условиям работы», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что за три года в Москве были обновлены и созданы с нуля 1,5 тысячи учебных лабораторий и мастерских, в ближайшие пару лет планируется сделать ещё порядка 600 мастерских.

Ранее Собянин заявил, что в рамках проекта «Искусство — детям» в столице полностью обновили 80% школ искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

