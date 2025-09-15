Собянин: В Москве продолжается уникальная программа обновления колледжей
В Москве продолжается уникальная программа обновления материально-технической базы колледжей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он указал, что в рамках программы образовательные учреждения оснащаются современным оборудованием — таким же, как на городских предприятиях.
В качестве примера комплексного переоснащения градоначальник привёл колледж «26 Кадр», где был совместно с работодателями был создан строительный полигон для отработки навыков работы в бригадах.
«Для полигона отремонтированы помещения, закуплено новейшее оборудование... Пространство максимально приближено к реальным условиям работы», — отметил Собянин.
Мэр добавил, что за три года в Москве были обновлены и созданы с нуля 1,5 тысячи учебных лабораторий и мастерских, в ближайшие пару лет планируется сделать ещё порядка 600 мастерских.
Ранее Собянин заявил, что в рамках проекта «Искусство — детям» в столице полностью обновили 80% школ искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как кинофестивали США помогут российскому фильму «Походу любовь»
- Песков назвал «бесполезной» встречу Путина и Зеленского без подготовки
- Песков: НАТО де-факто воюет с Россией
- Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ
- В Белом доме опровергли сообщения об увольнении главы ФБР
- Валуев назвал «преступлением» запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях
- СМИ: Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам
- На свой страх и риск: «Серый» импорт авто с пробегом могут прикрыть
- В Дмитрове воздушный шар приземлился возле школы и жилых домов
- Армия России освободила Ольговское в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru