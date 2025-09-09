Собянин назвал проекты, в которых приняли участие столичные школьники этим летом

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о ярких моментах из жизни столичных школьников, которые во время каникул стали участниками летних проектов правительства города.

«Впервые для столичных школьников мы открыли спортивно-патриотические лагеря нового формата: «Жуков» — на территории полигона «Алабино», «Рокоссовский» — в парке «Патриот», «Василевский» — в Ногинском спасательном центре МЧС России», - отметил Собянин.

Ребята проходили инженерную и тактическую подготовку, изучали основы топографии, пожарно-спасательных работ и первой помощи по разработанным Департаментом образования и науки совместно с Минобороны и МЧС программам. Проект продолжат в 2026 году, планируется, что свою работу начнут порядка десяти спортивно-патриотических лагерей нового формата.

Кроме того, многие ученики московской школы № 57 на летних каникулах отправились в археологическую экспедицию в Новгородскую область. Школьники изучали руины церкви Бориса и Глеба в Борисоглебском и исследовали боярскую усадьбу XII–XIII веков в Троицком, обнаружили несколько артефактов, в том числе шведские монеты и музыкальный инструмент. В свою очередь, ребята из школы №1788. в составе поискового отряда работали на границе Москвы с Калужской областью. На месте, где зимой 1941 года вели тяжелые бои, обнаружили останки пяти бойцов-красноармейцев и смертный медальон. Экспертиза позволила установить личность одного из солдат — рядового Александра Синицына, более 80 лет считавшегося пропавшим без вести. Кроме того, школьники нашли более десяти артефактов.

Ребята из школы № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В.И. Долгих – участники проекта «По пути великих открытий» — совершили экспедицию в Якутию в честь 300-летия старта Первой камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова и 180-летия Русского географического общества. Школьники прошли 140 км на байдарках по рекам Синей и Лене, участвовали в сборе сведений об истории Камчатских экспедиций в Якутске, посетили место расположения Тамгинского железоделательного завода, построенного в XVIII веке. Кроме того, они приняли участие в передаче частички земли из Дании — родины Витуса — к месту его захоронения на Командорских островах.

В Мурманской области 12 воспитанников Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма и два педагога прошли 120-километровый маршрут, посетив самый северный ботанический сад — Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина в Кировске, местные музеи. Кроме того, в августе состоялась традиционная Большая арктическая экспедиция, 14 школьников и студентов колледжей посетили мыс Челюскин — самую северную точку Евразии. Два отряда учащихся занимались восстановлением мемориала полярникам и прошли около 100 км, взяв 113 проб для изучения флоры и фауны Крайнего Севера. Материалы передадут ведущим научным организациям. Также юные полярники организовали и пробежали первый в истории марафон на мысе - забег «Арктический вызов» в формате эстафеты.

При этом в Москве летом прошли образовательные смены в Московском городском детском морском центре имени Петра Великого. Ребят познакомили с азами парусного судоходства, устройством шлюпок, греблей на традиционных ялах Ял-6 и Ял-4, также школьники прошли курс управления парусом на швертботах «Sava 470» и сделали первые шаги в яхтинге на судах «Оптимист». На занятиях по чертежам ребята конструировали модели кораблей, также в рамках летних смен проводились квесты, викторины, соревнования, экскурсии и творческие конкурсы.

В ОЭЗ «Технополис Москва» летом работал проект «Техноканикулы» для детей сотрудников предприятий. На площадках «Алабушево» и в индустриальном парке «Руднево» младшеклассники под руководством опытных наставников знакомились с профессиями будущего, посещали современные производства, мастер-классы, спортивные турниры, интеллектуальные квесты, творческие занятия.

Как отметил Собянин, 51 московский школьник этим летом получил награды на Российской робототехнической олимпиаде. Так, лауреатами стали ребята из студии робототехники, которая работает на базе библиотек 91, 100 и 128. Их проект с маяком, ледоколом и дрейфующей платформой выиграл в номинации «Программный код». Студийцы, разработавшие устройство для очистки подошвы обуви, получили в награду поездку на международную выставку IEYI в Японии.

Проект «Московские каникулы» объединил 24 уникальные локации в парках и культурных пространствах, более 20 тысяч детей открыли для себя увлекательные места отдыха по всей Москве.

