Собянин: В Гольянове заселяется новый жилой квартал по программе реновации

По его словам, речь идёт о многоэтажном жилом комплексе на Амурской улице. Он включает 1110 квартир, в которых будут жить порядка 2,5 тысячи человек.

Он отметил, что квартал оборудован автоматизированной системой учёта потребления энергоресурсов, имеется подземный паркинг, организована безбарьерная среда для маломобильных граждан, а в квартирах была выполнена улучшенная отделка.

«Первые этажи отдали под объекты сферы услуг и офисы. На прилегающей территории обустроили детские и спортивные площадки, зоны для отдыха», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в районе Гольяново в программу реновации был включён 101 дом, в новые квартиры должны переехать 25,3 тысячи человек.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в программу реновации включили 22 новые площадки в 19 районах семи административных округов Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

