Владимир Ефимов рассказал о расселении 90 домов в ЮЗАО по реновации

Жители 90 старых домов в Юго-Западном округе (ЮЗАО) российской столицы переехали в современные квартиры, предоставленные по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — рассказал Владимир Ефимов.

Согласно планам, по завершении программы более 116 тысяч жителей ЮЗАО смогут переехать в новые квартиры. Москвичи из 90 полностью расселенных домов уже получили квартиры в новостройках в девяти районах Юго-западного административного круга.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что наибольшее количество старых зданий уже расселено в районе Зюзино — новые квартиры получили жители 17 домов. 16 домов полностью расселены в Конькове, еще 13 — в Академическом районе.

Освободившиеся дома демонтируют, а на их месте возводят новые жилые здания с необходимой инфраструктурой, добавил чиновник.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что лидером по числу переехавших жителей стал район Коньково — здесь более 3,4 тысячи человек заключили договоры на новые квартиры. В Зюзине комфортным жильем обеспечено свыше 3,3 тысячи горожан, а в Академическом районе — около 2,8 тысячи человек.

Программа реновации в Москве была утверждена в августе 2017 года, она рассчитана на переселение около миллиона человек. Всего проект охватывает 5176 домов, а финансирование на ближайшие три года превышает 1,2 триллиона рублей, как сообщал ранее мэр российской столицы Сергей Собянин.

В рамках программы только за 2023 год москвичи получили ключи от 59 новостроек, и более 47 тысяч человек переехали в современные квартиры. Мэр Москвы Сергей Собянин также поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

