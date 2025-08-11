Собянин: В ГКБ № 1 имени Пирогова открыт обновленный ревматологический центр

По его словам, центр разместился в реконструированном лечебном корпусе № 12, который был приспособлен «под новые задачи».

Градоначальник отметил, что теперь пациенты будут получать всю необходимую помощь в одном месте, так как в центре оказываются все виды услуг — и диагностика, и лечение, и наблюдение.

«Создана современная инфраструктура: 30 коек стационара, кабинеты генно-инженерной биологической терапии, консультативно-диагностическое отделение. Закуплено почти 90 единиц техники и мебели», - написал Собянин.

Мэр добавил, что центр станет одним из ключевых звеньев нового стандарта оказания помощи при ревматологических заболеваниях.

