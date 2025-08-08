Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»

Строительство нового филиала поликлиники «Троицкая» завершилось в Коммунарке, врачи самых востребованных специальностей уже принимают пациентов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Медучреждение полностью соответствует новому московскому стандарту. В здании создана комфортная среда для пациентов и медиков: просторные кабинеты, информационные стойки, зоны ожидания с мягкой мебелью, кулеры. Также здесь установлено современное оборудование, кроме того, поликлиника приспособлена для маломобильных граждан.

Территорию возле филиала благоустроили, на ней появились скамейки, газоны и кустарники.

Поликлиника стала вторым построенным по новому стандарту зданием в этом районе. Москва продолжает развитие инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах, это позволяет делать качественную медицинскую помощь доступнее.

