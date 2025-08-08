Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»
Строительство нового филиала поликлиники «Троицкая» завершилось в Коммунарке, врачи самых востребованных специальностей уже принимают пациентов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Медучреждение полностью соответствует новому московскому стандарту. В здании создана комфортная среда для пациентов и медиков: просторные кабинеты, информационные стойки, зоны ожидания с мягкой мебелью, кулеры. Также здесь установлено современное оборудование, кроме того, поликлиника приспособлена для маломобильных граждан.
Территорию возле филиала благоустроили, на ней появились скамейки, газоны и кустарники.
Поликлиника стала вторым построенным по новому стандарту зданием в этом районе. Москва продолжает развитие инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах, это позволяет делать качественную медицинскую помощь доступнее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек пострадал в ДТП с двумя автобусами на севере Москвы
- В японской Кирисиме объявили эвакуацию для 122,4 тысячи человек из-за ливней
- Фейки и авторские права: В Госдуме выступили за маркировку контента от ИИ
- Умер режиссер-документалист Анатолий Мищенко
- На Сахалине самолет с 14 пассажирами аварийно сел из-за неисправностей
- Россиянин Хачанов уступил американцу Шелтону в финале «Мастерса»
- Согласовано на 99%: О чем договорятся Путин и Трамп на личной встрече
- СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей
- На юге Москвы загорелись десять гаражей
- Над шестью регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru