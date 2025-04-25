Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год
Мэр города Москвы Сергей Собянин постановил продолжить развитие цифровых технологий в сфере образования, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
На данный момент главным проектом столичного образования является платформа «Московская электронная школа». Это портал для учителей, школьников их родителей. На нем можно воспользоваться учебными материалами, посмотреть успеваемость в электронном журнале и выставить оценки ученикам с помощью сервиса «Цифровой учитель». С 2024 года программа расширена на студентов московских колледжей. Ежедневно ей пользуются более 4,5 миллионов раз.
По итогам совещания Собянин постановил не только развивать существующие проекты в Москве, но и активно продвигать их в регионы России. Помимо этого, было поручено создать сервисы профориентации для учеников старших классов, а также окончательно интегрировать городские колледжи в цифровую образовательную экосистему.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мюзикл «Последняя сказка» собрал в прокате миллиард рублей
- Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать ценообразование на рынках
- Шойгу предупредил, что Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов
- «Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch
- В Москве стартовал фестиваль современного цирка «Здесь свободно»
- СМИ: В Стамбуле начались консультации России и Турции по Ближнему Востоку
- Латвия захотела размещать оборонительные сооружения на частных участках у границы с РФ
- Пушкинский театр представит спектакль-концерт к 9 мая
- В Сочи задержали гражданина Румынии, который собирал военные данные
- В Wildberries предупредили о мошеннической схеме с вредоносными вложениями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru