Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

На данный момент главным проектом столичного образования является платформа «Московская электронная школа». Это портал для учителей, школьников их родителей. На нем можно воспользоваться учебными материалами, посмотреть успеваемость в электронном журнале и выставить оценки ученикам с помощью сервиса «Цифровой учитель». С 2024 года программа расширена на студентов московских колледжей. Ежедневно ей пользуются более 4,5 миллионов раз.

По итогам совещания Собянин постановил не только развивать существующие проекты в Москве, но и активно продвигать их в регионы России. Помимо этого, было поручено создать сервисы профориентации для учеников старших классов, а также окончательно интегрировать городские колледжи в цифровую образовательную экосистему.

