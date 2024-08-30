Анастасия Ракова: МЭШ придет в колледжи в новом учебном году

По её словам, главным трендом станет переход к персонализированному образованию, а также применение технологий искусственного интеллекта, увеличение числа цифровых учебников и тренажеров для подготовки к экзаменам.

«Впервые проект в полном объёме МЭШ приходит в московские колледжи, включая учебные планы, расписания, зачетные книжки и специализированный контент», – отметила Ракова.

Она также добавила, что в следующем году в Москве планируется организовать 800 лабораторий и мастерских, которые вместе с уже существующими 650 объектами, позволят обучающимся освоить ту или иную профессию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сервисы «Московской электронной школы» внедрят ещё в 20 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».