Анастасия Ракова: МЭШ придет в колледжи в новом учебном году
Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) в новом учебном году затронут существенные изменения. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, главным трендом станет переход к персонализированному образованию, а также применение технологий искусственного интеллекта, увеличение числа цифровых учебников и тренажеров для подготовки к экзаменам.
«Впервые проект в полном объёме МЭШ приходит в московские колледжи, включая учебные планы, расписания, зачетные книжки и специализированный контент», – отметила Ракова.
Она также добавила, что в следующем году в Москве планируется организовать 800 лабораторий и мастерских, которые вместе с уже существующими 650 объектами, позволят обучающимся освоить ту или иную профессию.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сервисы «Московской электронной школы» внедрят ещё в 20 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru