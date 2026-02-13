Собянин утвердил планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры

По его словам, в сфере метростроения в текущем году главным событием станет завершение строительства первого участка Рублево-Архангельской линии.

«В него войдут станции «Деловой центр», «Шелепиха», а также новые — «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева», — указал градоначальник.

Также мэр добавил, что в планах строительство более 90 км дорог и завершение ремонта Ленинградского вокзала.

Ранее Собянин объявил о старте проходки второго (правого) перегонного тоннеля от действующей станции «Щелковская» до будущей станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

