Собянин утвердил планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Власти Москвы утвердили планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2026 год. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в сфере метростроения в текущем году главным событием станет завершение строительства первого участка Рублево-Архангельской линии.
«В него войдут станции «Деловой центр», «Шелепиха», а также новые — «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева», — указал градоначальник.
Также мэр добавил, что в планах строительство более 90 км дорог и завершение ремонта Ленинградского вокзала.
Ранее Собянин объявил о старте проходки второго (правого) перегонного тоннеля от действующей станции «Щелковская» до будущей станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru