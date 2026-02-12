Собянин: 179 проектов КРТ реализуются в Москве

Москва лидирует по площади и балансу застройки в городе по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

«На месте полузаброшенных бывших цехов и пустырей, портящих облик города, появляются современные комфортные кварталы для жизни, работы и отдыха», — отметил градоначальник.

В столице уже одобрены и находятся на разных стадиях реализации 179 проектов КРТ общей площадью более 1,6 тысячи гектаров. Всего планируется построить свыше 33 млн квадратных метров недвижимости, Москва получит около 386 тысяч рабочих мест.

До конца 2026 года общее число реализуемых проектов КРТ предполагается увеличить до 212. Также в столице начнут строить еще около 900 тысяч кв. м недвижимости.

Программа КРТ — один из важных элементов градостроительной политики Москвы, в городе выполняют комплексное преобразование бывших промзон и других территорий, градостроительное состояние которых не соответствует запросу к городской среде, общественным пространствам, архитектуре. В столице строятся современные кварталы сбалансированной застройки с местами приложения труда, социальными, спортивными объектами. Основные государственные услуги в сфере строительства сегодня перевели в электронный вид, они предоставляются застройщикам в максимально удобном виде.

Как отметил Собянин, в 2025 году градостроительный план столицы увеличился на 55 млн кв. м недвижимости, это создает задел на 3,5 года вперед. В прошлом году органы власти выпустили 1248 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных решений зданий общей площадью 30 млн кв. м. Также были утверждены проекты планировки территории для возведения и реконструкции 189 линейных объектов.

Кроме того, Собянин указал, что в городе ввели новую форму договора — инфраструктурный договор, что позволило увязать этапы реализации жилья с социальными объектами, причем с опережающим вводом последних. Инвесторы взяли обязательства по строительству школ почти на 9 тысяч учеников, детских садов для более 5 тысяч детей, также поликлиник, объектов улично-дорожной сети.

