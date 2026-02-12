Собянин: 179 проектов КРТ реализуются в Москве
Москва лидирует по площади и балансу застройки в городе по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
«На месте полузаброшенных бывших цехов и пустырей, портящих облик города, появляются современные комфортные кварталы для жизни, работы и отдыха», — отметил градоначальник.
В столице уже одобрены и находятся на разных стадиях реализации 179 проектов КРТ общей площадью более 1,6 тысячи гектаров. Всего планируется построить свыше 33 млн квадратных метров недвижимости, Москва получит около 386 тысяч рабочих мест.
До конца 2026 года общее число реализуемых проектов КРТ предполагается увеличить до 212. Также в столице начнут строить еще около 900 тысяч кв. м недвижимости.
Программа КРТ — один из важных элементов градостроительной политики Москвы, в городе выполняют комплексное преобразование бывших промзон и других территорий, градостроительное состояние которых не соответствует запросу к городской среде, общественным пространствам, архитектуре. В столице строятся современные кварталы сбалансированной застройки с местами приложения труда, социальными, спортивными объектами. Основные государственные услуги в сфере строительства сегодня перевели в электронный вид, они предоставляются застройщикам в максимально удобном виде.
Как отметил Собянин, в 2025 году градостроительный план столицы увеличился на 55 млн кв. м недвижимости, это создает задел на 3,5 года вперед. В прошлом году органы власти выпустили 1248 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных решений зданий общей площадью 30 млн кв. м. Также были утверждены проекты планировки территории для возведения и реконструкции 189 линейных объектов.
Кроме того, Собянин указал, что в городе ввели новую форму договора — инфраструктурный договор, что позволило увязать этапы реализации жилья с социальными объектами, причем с опережающим вводом последних. Инвесторы взяли обязательства по строительству школ почти на 9 тысяч учеников, детских садов для более 5 тысяч детей, также поликлиник, объектов улично-дорожной сети.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рынок схлопнулся: Какие китайские автобренды покинут Россию
- СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы
- «Надоели Земле»: Ученые обвинили в таянии ледников население планеты
- Онищенко: В России средняя продолжительность жизни составляет 74,2 года
- «Это катастрофа!»: Врачи бьют тревогу из-за мужского бесплодия
- Путин поручил рассмотреть переименование среднего профессионального образования
- На парковке в Москве сгорел Mercedes
- Губерниев назвал экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера лицемером
- Про мужчин, вампиров и русских экспатов: Что покажет миру Берлинский кинофестиваль-2026
- Актера Смольянинова объявили в международный розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru