Собянин утвердил перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий
В Москве утвердили перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в их число вошли проект «Москва — город кино», создание кластера видеоигр и анимации, проведение крупных международных мероприятий.
Он указал, что активно развивающиеся в столице креативные индустрии охватывают кино, дизайн, моду, видеоигры, арт, архитектуру, издательское дело, рекламу и другие направления.
«Годовая выручка предприятий этой сферы в 2024 году составила 6,7 триллиона рублей. В столице в ней работают порядка 1,4 миллиона человек», - написал Собянин.
Мэр также напомнил, что для оказания содействия предпринимательству в 2020 году в Москве было создано Агентство креативных индустрий.
Ранее Собянин объявил, что в столице заработал «Университет предпринимателей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
