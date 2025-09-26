Собянин утвердил перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий

По его словам, в их число вошли проект «Москва — город кино», создание кластера видеоигр и анимации, проведение крупных международных мероприятий.

Он указал, что активно развивающиеся в столице креативные индустрии охватывают кино, дизайн, моду, видеоигры, арт, архитектуру, издательское дело, рекламу и другие направления.

«Годовая выручка предприятий этой сферы в 2024 году составила 6,7 триллиона рублей. В столице в ней работают порядка 1,4 миллиона человек», - написал Собянин.

Мэр также напомнил, что для оказания содействия предпринимательству в 2020 году в Москве было создано Агентство креативных индустрий.

Ранее Собянин объявил, что в столице заработал «Университет предпринимателей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».