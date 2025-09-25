Собянин рассказал, как администраторы центров госуслуг помогают в медучреждениях
Администраторы центров госуслуг предоставляют помощь в приемных отделениях детских больниц Москвы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, сотрудники центров «Мои документы» работают в медицинских учреждениях с 2020 года, в них занято свыше 2,5 тысячи администраторов. В текущем году более 100 специалистов начали работать в шести детских городских больницах. Администраторы помогают юным пациентам и их родителям в детской городской клинической больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского, ДГКБ святого Владимира, ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, ДГКБ имени З.А. Башляевой, Морозовской ДГБ и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии — Клинике доктора Рошаля.
В поликлиниках и центрах онкологической помощи специалисты встречают пациентов, помогают записаться к врачу, найти кабинет, оформляют электронные медицинские карты и решают немедицинские вопросы. Во флагманских центрах и приемных отделениях администраторы проводят регистрацию пациентов, консультации для сопровождающих, организовывают встречи с медиками. В преддверии открытия медучреждений такие сотрудники вместе с врачами ведут экскурсии.
Перед началом работы администраторы проходят специальную подготовку в образовательном центре «Академия искреннего сервиса» и стажировку в «Моих документах».
