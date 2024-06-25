Собянин: Город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

В Москве 190 компаний получат от города больше одного миллиарда рублей на оборудование и развитие деятельности, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что получателями грантов стали разработчики ИТ-продуктов и промышленного оборудования, нацеленные на импортозамещение и создание высокотехнологичных решений.

Собянин представил планы поддержки предпринимательства и развития инноваций

Московские промышленники, например, производят инструменты для металлообработки, а также охлаждающие и обогревающие системы для банкоматов. А еще они выпускают роботизированные и автоматизированные комплексы оборудования и предлагают комплексные решения для автоматизации систем управления городской инфраструктурой.

До этого в Москве стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Главное условие — проект должен быть полезен городу и москвичам. Чтобы получить финансовую поддержку, надо подать заявку до 4 июля. Конкурс проходит полностью в электронном формате, все этапы можно пройти онлайн с помощью цифровой подписи. Бюджет конкурса в 2024 году составит 600 млн рублей. Зарегистрированные более года назад НКО смогут получить грант в размере до 5 млн рублей, организации, которым более полугода — до 500 тысяч.

Конкурс социально ориентированных НКО проходит в Москве с 2002 года. Поддержку получили свыше 3,4 тысячи инициатив. Так, в 2023 году в категории «Городские инновации» обладателем гранта стал проект «Инклюзивные маршруты», который помогает детям с расстройствами аутистического спектра освоить инфраструктуру города с помощью виртуальной реальности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид

Горячие новости

Все новости

партнеры