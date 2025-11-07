Собянин: Участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Он рассказал, что это Александр Кряжев, чей прадед в годы Великой Отечественной войны служил в ПВО и прикрывал небо над Москвой, а также Эльдар Шарипов - правнук артиллериста, прошедшего войну от столицы до Праги.

Кроме того, музей посетили Иван Бондюков, в чьей семье три поколения военных, и Александр Шелковой — представитель ратной династии Рябоконь-Шелковых.

«Они выросли в семьях защитников Отечества и последовали их примеру, когда Родина оказалась в опасности... Примеры такой преемственности вызывают глубокое уважение», — написал градоначальник.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с начала 2025 года музеи ВДНХ посетили 7,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

