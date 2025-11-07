Собянин: Участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года
Участники специальной военной операции (СВО), которые являются представителями ратных династий, посетили музей, открытый в Москве в память о параде 1941 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что это Александр Кряжев, чей прадед в годы Великой Отечественной войны служил в ПВО и прикрывал небо над Москвой, а также Эльдар Шарипов - правнук артиллериста, прошедшего войну от столицы до Праги.
Кроме того, музей посетили Иван Бондюков, в чьей семье три поколения военных, и Александр Шелковой — представитель ратной династии Рябоконь-Шелковых.
«Они выросли в семьях защитников Отечества и последовали их примеру, когда Родина оказалась в опасности... Примеры такой преемственности вызывают глубокое уважение», — написал градоначальник.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с начала 2025 года музеи ВДНХ посетили 7,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Инвестора клуба «Химки» Садыгова пожизненно отстранили от футбола
- В России призвали создать правила для складов сборки онлайн-заказов в домах
- В Еврокомиссии объяснили, кто из россиян не сможет получить многократный шенген
- Песков опроверг информацию о том, что Лавров якобы «впал в немилость»
- Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря
- Беременных женщин призвали избегать контактов с кошками
- Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам
- Какой хороший БАД: «Псевдопроизводителей» добавок оправдали спецификой производства
- В Госдуме призвали не торопиться с введением процедуры «охлаждения» сим-карт
- ВСУ оставили без электричества порядка 17 тысяч жителей Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru