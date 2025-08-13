Собянин: Цифровые сервисы «МЭШ» внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе
Цифровые сервисы «Московской электронной школы» («МЭШ») продолжают расширять географию. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, со второй четверти нового учебного года на них перейдут все 128 школ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Сервисы «МЭШ» станут доступны более 230 тысячам учеников, родителей и педагогов.
«Наши наработки станут основой для цифровой образовательной платформы региона», — отметил градоначальник.
Мэр добавил, что столичные специалисты объяснят сотрудникам школ ЯНАО как работать в системе и настроят её под потребности региона, а также предоставят техническую и методическую поддержку.
оценки ученикам с помощью сервиса «Цифровой учитель». С 2024 года программа расширена на студентов московских колледжей. Ежедневно ей пользуются более 4,5 миллионов раз.
Ранее Собянин постановил не только развивать в Москве существующие цифровые технологии в сфере образования, но и активно продвигать их в регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доход музыкальных стримингов в России вырос в полтора раза
- Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии
- В Брянской облдуме нашли способ искоренить увлечение россиян эзотерикой
- Родители призвали сделать домашние задания более креативными
- Цены на квартиры выросли до 30%, несмотря на падение спроса
- СВР: Еврокомиссия желает смены власти в Венгрии
- Юристы объяснили музыкантам, как защититься от искусственного интеллекта
- Политолог Блохин: На Аляске Трамп и Путин обсудят снятие санкций с РФ
- «Инвалидность в прокате»: Сокуров заявил о серьезной ошибке в кинопроизводстве
- Не рушить жизнь: К контенту блогеров-психологов призвали относиться критически
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru