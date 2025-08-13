Собянин: Цифровые сервисы «МЭШ» внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе

По его словам, со второй четверти нового учебного года на них перейдут все 128 школ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Сервисы «МЭШ» станут доступны более 230 тысячам учеников, родителей и педагогов.

«Наши наработки станут основой для цифровой образовательной платформы региона», — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что столичные специалисты объяснят сотрудникам школ ЯНАО как работать в системе и настроят её под потребности региона, а также предоставят техническую и методическую поддержку.

оценки ученикам с помощью сервиса «Цифровой учитель». С 2024 года программа расширена на студентов московских колледжей. Ежедневно ей пользуются более 4,5 миллионов раз.

Ранее Собянин постановил не только развивать в Москве существующие цифровые технологии в сфере образования, но и активно продвигать их в регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

