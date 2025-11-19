Собянин: Цифровой ассистент московского транспорта ответил на 17 млн вопросов

По его словам за пять лет работы чат-бот ответил уже более чем на 17 миллионов вопросов. Ежедневно Александра обрабатывает свыше 24 тысяч запросов, а к 2030 году эта цифра достигнет 35–40 тысяч.

Градоначальник указал, что помощник может рассказать не только о работе городского транспорта, но и, например, о порядке онлайн-пополнения карты «Тройка», правилах провоза собаки в метро, подключении к биометрии, работе такси, каршеринга и системы эвакуации автомобилей.

«В работу также внедрили искусственный интеллект. Теперь Александра — первый в стране цифровой транспортный помощник, который использует сразу две большие языковые модели», - отметил Собянин.

Мэр добавил, что чем активнее москвичи будут пользоваться Александрой, тем умнее и полезнее она будет для каждого следующего пользователя.

Ранее Собянин заявил, что в столице был запущен первый Московский трамвайный диаметр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».