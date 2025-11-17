Собянин: Инициированные москвичами дорожные улучшения реализовали в ЗАО

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о работе службы дорожных кураторов Центра организации дорожного движения в Западном административном округе столицы.

С начала года на западе города реализовали 57 важных проектов, многие из них были инициированы москвичами. Так, в районе Очаково-Матвеевское обустроили новый пешеходный переход на Малой Очаковской улице. В Филях-Давыдове на Давыдковской улице близ дома 7 организовали дополнительный пешеходный переход. Кроме того, новый переход появился в районе Ново-Переделкино на дублере Боровского шоссе на Чоботовской улице.

На внутрирайонных дорогах по шести адресам организовали новые островки безопасности. Они появились в Можайском районе на улице Красных Зорь и в Ново-Переделкине на улице Шолохова. Кроме того, новую разметку сделали в Раменках на улице Светланова.

Серию проектов, связанных с изменением скоростного режима для оптимизации трафика вблизи социальных объектов, реализовали в столице. В Кунцеве на Оршанской улице от улицы Академика Павлова до Проектируемого проезда № 2185 снизили максимально разрешенную скорость до 30 километров в час, также скорость движения изменили на улицах Маршала Сергеева и Олеко Дундича от Минской до Барклая.

В этом году в ЗАО появились две новые выделенные полосы для 11 маршрутов городского транспорта. Их обустроили на улице Толбухина от Северо-Западной хорды до Можайского шоссе, на Северо-Западной хорде от улицы Боженко до Толбухина. Еще на 12 участках дорог добавили новые полосы за счет переразметки, они появились на Кутузовском проспекте от Третьего транспортного кольца до проспекта Багратиона, на улице Генерала Ермолова от Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Неверовского, на съезде с Минской на Мосфильмовскую и на площади Ромена Роллана. Пропускная способность этих участков увеличилась почти в 1,5 раза.

На трех сложных перекрестках с плотным движением машин - пересечении Боровского шоссе и улицы Богданова, Лобачевского и Большой Очаковской, Боровского шоссе и Производственной улицы, - добавили вафельную разметку. В столице уже действует более 400 перекрестков с такой разметкой, в результате движение становится на 15–20 процентов быстрее. Кроме того, у дома 1 на Мичуринском проспекте в районе Тропарево-Никулино было организовано круговое движение, число ДТП здесь сократилось вчетверо.

Проекты дорожных кураторов также позволяют оборудовать дополнительные бесплатные парковочные места. На Малой Очаковской улице появилось 135 мест, на Сколковском шоссе на участке от Можайского шоссе до Проектируемого проезда № 6330 - еще 60.

