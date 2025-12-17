Собянин: Центральному участку Таганско-Краснопресненской линии метро — 50 лет

По его словам, полвека назад данный этот участок объединил два радиуса в единую Ждановско-Краснопресненскую линию. В его составе открыли две станции: «Кузнецкий Мост» и «Пушкинская». Они востребованы не только у жителей столицы, но и у туристов.



«Сегодня в рабочие дни на них совершают 76,5 тысячи поездок. Пассажиров перевозят только современные поезда типа «Москва», — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в 1975 году линия была продлена от «Октябрьского Поля» до «Планерной», на данном участке в 2014 году была открыта станция «Спартак». А в 2013–2015 годы был запущен юго-восточный участок линии от станции «Выхино» до «Котельников», благодаря чему метро появилось в тех районах Москвы, где его раньше не было.

Ранее Собянин заявил, что на Замоскворецкую линию метро вышел состав серии «Москва-2026», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».