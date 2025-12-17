Собянин: Завершено строительство пешеходного перехода у станции «Корниловская»
Комфортный надземный пешеходный переход построили около станции «Корниловская» Троицкой линии Московского метро. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, все новые станции метро интегрируют в городскую среду и инфраструктуру.
«Рядом с “Корниловской” находятся агрокластер и крупные торговые комплексы. При этом сама станция расположена вдоль оживленного Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Ежедневно здесь перемещаются десятки тысяч человек», — указал мэр.
Ожидается, что после ввода перехода пассажиропоток станции увеличится.
Надземный переход совместили с существующим, с каждой стороны установили лифты. Для удобства горожан у станции оборудовали развитую пешеходную систему с зонами отдыха и выполнили озеленение территории.
