Собянин: Центр «Профессии будущего» будет выпускать 15 тысяч специалистов в год
Центр «Профессии будущего» на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» ежегодно будет выпускать 15 тысяч квалифицированных специалистов. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, центр был создан в качестве ответа на ключевые вызовы рынка труда. Студенты колледжей проходят здесь учебную и производственную практику, а взрослые жители Москвы могут освоить современные профессии или повысить свою квалификацию.
Градоначальник отметил, что все образовательные программы были разработаны вместе с работодателями, а обучение ведут мастера с большим опытом работы на производстве.
«Высокотехнологичная инфраструктура Центра не имеет аналогов в России — здесь расположено больше пяти тысяч единиц техники и оборудования. Обучение в нём проводится по 75 востребованным профессиям в 35 цехах-мастерских», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве открыли 15 практико-ориентированных обучающих курсов для ветеранов СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
