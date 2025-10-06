Собянин: Центр «Профессии будущего» будет выпускать 15 тысяч специалистов в год

Центр «Профессии будущего» на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» ежегодно будет выпускать 15 тысяч квалифицированных специалистов. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Открылся отбор на новую программу по поддержке медисследований

По его словам, центр был создан в качестве ответа на ключевые вызовы рынка труда. Студенты колледжей проходят здесь учебную и производственную практику, а взрослые жители Москвы могут освоить современные профессии или повысить свою квалификацию.

Градоначальник отметил, что все образовательные программы были разработаны вместе с работодателями, а обучение ведут мастера с большим опытом работы на производстве.

«Высокотехнологичная инфраструктура Центра не имеет аналогов в России — здесь расположено больше пяти тысяч единиц техники и оборудования. Обучение в нём проводится по 75 востребованным профессиям в 35 цехах-мастерских», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве открыли 15 практико-ориентированных обучающих курсов для ветеранов СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:МоскваКолледжиОбучениеСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры