Собянин: Центр «Профессии будущего» будет выпускать 15 тысяч специалистов в год

По его словам, центр был создан в качестве ответа на ключевые вызовы рынка труда. Студенты колледжей проходят здесь учебную и производственную практику, а взрослые жители Москвы могут освоить современные профессии или повысить свою квалификацию.

Градоначальник отметил, что все образовательные программы были разработаны вместе с работодателями, а обучение ведут мастера с большим опытом работы на производстве.

«Высокотехнологичная инфраструктура Центра не имеет аналогов в России — здесь расположено больше пяти тысяч единиц техники и оборудования. Обучение в нём проводится по 75 востребованным профессиям в 35 цехах-мастерских», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве открыли 15 практико-ориентированных обучающих курсов для ветеранов СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».