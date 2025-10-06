Собянин: Открылся отбор на новую программу по поддержке медисследований
Конкурсный отбор на новую научную программу по поддержке исследований, реализуемых на базе медицинских организаций, открылся в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Программа объединяет грантовую поддержку медиков-новаторов и государственное задание ведущих научно-клинических центров, тем самым обеспечивая комплексное развитие научных исследований. Врачи и исследователи городских клиник становятся авторами научных открытий и разрабатывают новые технологии. За счет этого передовые решения становятся более эффективными и доходят до пациентов быстрее, меняя качество лечения.
За три года работы предыдущей программы Москва поддержала свыше 300 проектов, 103 из них реализовали совместно с 36 ведущими научными центрами, университетами, малыми высокотехнологичными компаниями. В числе уже созданных технологий - новые имплантируемые стенты с инкапсулированными препаратами для лечения заболеваний желчных протоков, тест-системы на основе омиксных технологий для ранней диагностики онкологических, сердечно-сосудистых и ментальных болезней, используемый при перевозке донорских почек умный контейнер, созданные на биопринтере мембраны для реконструкции барабанной перепонки.
Прием заявок на научную программу продлится с 6 октября по 9 ноября.
