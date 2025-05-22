Собянин: «Технополис Москва» станет одним из крупнейших промцентров Европы

Он отметил, что в настоящее время на территории ОЭЗ уже работают более 220 высокотехнологичных предприятий, 120 из которых являются резидентами.

Градоначальник указал, что в «Технополисе Москва» уже построено 1,6 млн квадратных метров промышленной инфраструктуры, а к 2030 году площадь зоны планируется увеличить в 3,5 раза

«Рассмотрели стратегию развития ОЭЗ до 2030 года. Планируем создать свыше 90 тысяч рабочих мест и привлечь больше 1,2 трлн рублей инвестиций», – заключил мэр.

Ранее правительство РФ утвердило создание трёх новых ОЭЗ в Московской, Вологодской и Новосибирской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

