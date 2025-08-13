Собянин: Старинные фонари создают особую атмосферу на улицах Москвы
Дворы, улицы, площади и парки Москвы, а также автомобильные магистрали, мосты и фасады многих зданий освещают более миллиона фонарей, ламп и светильников. Об этом в своём личном блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, большинство московских фонарей – это современные устройства, установленные в последние 10-15 лет. Однако есть среди среди светильников настоящие долгожители, которым исполнилось более ста лет.
«Такие фонари не просто обеспечивают освещение, безопасность и уют на улицах, а создают совершенно особую атмосферу и придают особый шарм городским улицам», - написал градоначальник.
Мэр отметил, что старинные светильники требуют особенно бережного отношения. Для их обслуживания коммунальные службы часто привлекают профессиональных реставраторов. Если же исторические фонари утрачены безвозвратно, то их заменяют на точные копии или аналоги.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила о грядущей реставрации главного дома усадьбы Якова Рекка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
