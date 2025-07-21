Сергей Собянин рассказал о реставрации уникальных архитектурных шедевров

Реставрация архитектурных шедевров — уникальных знакомых горожанам памятников продолжается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, стартовали работы по фасадам старинного здания Пречистенской аптеки в стиле эклектики, которое связано с династией известных фармацевтов Форбрихеров.

«Аптека работает здесь с XVIII века и является одной из старейших в городе. Специалисты приведут в порядок лепной декор, карнизы, металлические элементы и оконный аттик. Завершить работы планируем уже в этом году», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, продолжается реставрация фасадов доходного дома Г.Е. Бройдо на Остоженке. Работы ведутся в рамках московской программы капитального ремонта. Специалисты восстановили кровлю, начали реставрировать барельефы и белокаменный цоколь четырехэтажного дома в стиле раннего модерна, построенного в 1902 году по проекту Николая Жерихова. Идет подготовка финишной отделки дворового фасада, завершение работ запланировано на 2026 год.

Реставрация проводится и в жилом доме Е.Д. Ломакиной на улице Гиляровского. В этом памятнике северного модерна начала XX века восстановили фасады, шатровое завершение купола углового эркера, глазурованную плитку, декоративные элементы, а также отреставрировали исторические лестницы и воссоздали покрытие на лестничных площадках. Все работы завершат в этом году.

